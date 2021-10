Ellie Goulding (34) steht zu ihrem kurvigen After-Baby-Body! Im Mai war die "Love Me Like You Do"-Interpretin zum ersten Mal Mutter geworden. Gemeinsam mit ihrem Ehemann Caspar Jopling (29) durfte die Blondine ihren Sohn Arthur auf der Welt begrüßen. Nur fünf Monate nach der Entbindung kehrte sie nun auf die große Bühne zurück und verzauberte dabei alle Zuschauer. Während des Liveacts präsentierte Ellie zudem stolz ihre neugewonnenen Rundungen.

Wie Daily Mail berichtete, trug die Sängerin bei ihrem Auftritt während der Eröffnungszeremonie der Expo 2020 in Dubai ein bodenlanges, cremefarbenes Kleid mit Umhang, das ihre weiblichen Kurven umschmeichelte. Ihren dramatischen Look vervollständigte die 34-Jährige schließlich mit farblich passenden Stiefeletten und hellen Diamantohrringen. Neben Ellie traten auch weltberühmte Stars wie der italienische Tenor Andrea Bocelli (63), die Sängerin Andra Day (36) und der Pianist Lang Lang (39) bei der Veranstaltung der Weltausstellung auf.

Bereits im Juni war die Singer-Songwriterin auf der Hochzeit des Fußballspielers Luke Ayling und dessen Frau Poppy aufgetreten und hatte einige Lieder für die Frischvermählten performt. Damals hatte die gebürtige Britin den Tanz des Brautpaares mit "How Long Will I Love You?" der Waterboys begleitet. Nach einer längeren Auszeit aufgrund der weltweiten Gesundheitslage war dies Ellies erster öffentlicher Auftritt seit über einem Jahr gewesen.

