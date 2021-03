Sie lässt es trotz Babybauch keinesfalls ruhiger angehen! Ende Februar überraschte Ellie Goulding (34) ihre Fans mit einer zuckersüßen Nachricht: Die Sängerin wird zum ersten Mal Mutter. Als sie Schwangerschaft bekannt gab, war die Britin bereits ziemlich rund und schon in der 30. Woche. Doch auch einige Zeit später scheint sich die Musikerin derzeit nicht auszuruhen: Kurz vor der Geburt trainiert Ellie noch richtig intensiv!

Pause machen kommt für sie wohl schlicht nicht infrage: In ihrer Instagram-Story präsentiert die 34-Jährige nun, wie fit sie noch ist – und das trotz des beachtlichen Bauchs. In einer engen Sporthose und einem etwas weiteren Shirt absolviert die werdende Mutter ihr Trainingsprogramm, ohne mit der Wimper zu zucken. Besonders beeindruckend: Ellie kann immer noch Gewichte stemmen, ohne eine Miene zu verziehen.

Bereits in einem früheren Posting erklärte die "Love Me Like You Do"-Interpretin, dass ihr Sport viel bedeutet – sie es aber nicht für gutes Aussehen macht. "Nichts, was ich im Fitnessstudio mache, dient der Eitelkeit. [...] Mich fit zu halten ist mein ultimativer Ausweg", schrieb sie unter ein ziemlich muskulöses Spiegelselfie.

Instagram / elliegoulding Ellie Goulding während ihrer Schwangerschaft, März 2021

Instagram / elliegoulding Ellie Goulding im März 2021

Instagram / elliegoulding Ellie Goulding, Sängerin

