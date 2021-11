Der Monstronaut kehrt zurück zu The Masked Singer. Seit wenigen Wochen singen bei der verrückten Rateshow wieder verschiedene Promis unter ungewöhnlichen Kostümen. In der vergangenen Staffel rockte Thore Schölermann (37) im pinkfarbenen Monstronaut-Kostüm die Bühne. Nun wechselt der Moderator die Seiten und versucht selbst, den Promi-Kandidaten auf die Schliche zu kommen: Thore unterstützt Ruth Moschner (45) und Rea Garvey (48) in der kommenden Show im Rateteam.

Wie Presseportal berichtet, wird der 37-Jährige am kommenden Samstag als Rategast sein "The Masked Singer"-Comeback feiern. "Ich freue mich sehr, wieder in die fantastische Welt von 'The Masked Singer' einzutauchen. Vielleicht kann ich als ehemaliger Monstronaut Ruth und Rea mit meinem Insiderwissen ein wenig unterstützen. Bei den letzten drei Enthüllungen lagen sie ja kräftig daneben", fieberte Thore der Show entgegen. Er will all seine Sinne einsetzen, um die Identität von Promi Nummer vier tatsächlich zu lüften.

Drei der kostümierten Kandidaten mussten ihre Masken bereits abnehmen. Unter dem Chili-, Hammerhai- und Stinktierkostüm verbargen sich Jens Riewa (58), Pierre Littbarski (61) und Peter Kraus (82). Was glaubt ihr? Wie wird sich Thore im Rateteam schlagen? Stimmt ab!

Thore Schölermann bei "The Masked Singer"

Thore Schölermann beim GQ Men of the Year Award 2019

Peter Kraus bei "The Masked Singer" im Oktober 2021

