Vor einigen Tagen teilte Anne Wünsche (30) ihren Fans mit, dass sie und ihr Freund Karim ihr erstes gemeinsames Kind erwarten. Für die ehemalige Berlin - Tag & Nacht-Darstellerin ist es bereits das dritte Kind: Sie hat schon zwei Töchter. Obwohl Anne ihr Glück kaum fassen kann, verriet sie jetzt, dass sie auch einige Befürchtungen und Ängste hat, was ihre Schwangerschaft betrifft.

In ihrer Instagram-Story offenbarte die Influencerin: "Ich habe tierische Angst, das Baby zu verlieren." Noch befinde sie sich ganz am Anfang ihrer Schwangerschaft und befürchte, jeden Moment doch ihre Periode zu bekommen. Allgemein habe sie ganz schön Bammel, was die Zukunft betrifft: "Es wird sich jetzt so viel verändern. Wir werden jetzt zusammenziehen und die Beziehung wird sich ändern", erklärte die 30-Jährige. Die aktuelle Zeit stelle sie jetzt vor einige Herausforderungen, die sie jedoch offen und ehrlich mit ihren Fans teilen wolle: "Ich mache mir unglaublich viele Gedanken, aber ich glaube, dass das auch normal ist", betonte die zweifache Mutter.

Von der Planung bis hin zur wirklichen Schwangerschaft nahm Anne ihre Fans bereits mit auf die Reise. Auf YouTube hatte sie sogar vor laufender Kamera das Ergebnis ihres Schwangerschaftstests enthüllt: "Da ist ein zweiter Strich, ich bin schwanger", jubelte sie in dem Video.

