Arielle Rippegather darf keinen Kontakt zu den Kindern ihres Partners haben. Seit Juni dieses Jahres gehen die zweimalige Ex-DSDS-Kandidatin und Veron Didi gemeinsam durchs Leben. Die Liebe zwischen Arielle und dem ehemaligen Claudias House of Love-Boy scheint sehr groß zu sein. Für ihren Partner ließ sich die Blondine sogar die Vagina vertiefen. Doch ein Aspekt in ihrer Beziehung macht die Beauty ganz schön unglücklich: Ihr wurde der Kontakt zu Didis Kindern verboten.

Im Promiflash-Interview bei der Halloweenparty von Xenia Prinzessin von Sachsen (35) im First Class Medical in Berlin erzählte Arielle offen, dass eine Mutter von Didis insgesamt vier Kindern so gar nicht mit der neuen Beziehung ihres Ex-Partners einverstanden sei. "Das hat mir sehr wehgetan. Sie hat gesagt, dass Didi jetzt mit einem Mann zusammen ist und Didi jetzt Trash-TV macht, das findet sie nicht gut", erklärte die Sängerin. Die besagte Mutter sei transfeindlich und fände, dass sie und Didi keine guten Vorbilder seien.

"Ich finde eher, dass sie kein gutes Vorbild ist, weil wir Toleranz vorleben", würde Arielle ihr entgegnen. Mit bösen Nachrichten seien sie und Didi ohnehin schon regelmäßig konfrontiert. "Aber wenn das aus einem so engen Umfeld kommt, tut das schon weh", weiß Arielle. Didi seien in der Situation die Hände gebunden. Er versuche einerseits, seine Ex-Partnerin zu überzeugen, andererseits wisse er, dass es hart sei, dagegen anzukommen, stellte er klar.

Instagram / ariellerippegather_official Arielle Rippegather im Oktober 2020

Nicole Kubelka / Future Image/ ActionPress Arielle Rippegather und Veron Didi bei der Dr.Sindsen-Fashionshow 2021

Instagram / ariellerippegather_official Arielle Rippegather im April 2020

