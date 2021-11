Collien Ulmen-Fernandes (40) spielt demnächst den Liebesengel Amor! In den vergangenen Monaten konnte man die Moderatorin mehrmals auf dem TV-Bildschirm bewundern: Unter anderem ergatterte die Schauspielerin eine Rolle bei Das Traumschiff und führte bei Die Alm durch die Sendung. Jetzt hat die Frau von Christian Ulmen (46) ein ganz neues Projekt in Aussicht: Collien will schon ganz bald einsame Singles miteinander verkuppeln!

Unter dem Titel "Stadt + Land = Liebe" wird Collien als Kupplerin unterwegs sein. Wie aus einer offiziellen Pressemitteilung des Senders SWR hervorgeht, soll die Beauty in besagtem Format fünf junge und alleinstehende Handwerker auf dem Weg zu ihrer großen Liebe begleiten. Im Rahmen eines Speeddatings sollen die Männer auf 16 weibliche Singles aus ihrer jeweiligen Stadt treffen – und wer weiß, vielleicht ist dort ja deren Traumfrau dabei.

Bis zur Ausstrahlung des Dating-Formats müssen sich die Fans auch gar nicht mehr lange gedulden: Bereits ab dem 12. November wird wöchentlich immer freitags um 21 Uhr eine Folge gezeigt. In der ARD-Mediathek sind die Aufzeichnungen der Kuppelshow schon ab dem 8. November abrufbar.

Collien Ulmen-Fernandes bei einem PR-Termin von Ferrero Rocher und Raffaello

Collien Ulmen-Fernandes, Moderatorin

Collien Ulmen-Fernandes, 2019

