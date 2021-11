Wird es zwischen Adele (33) und Rich Paul (39) ernst? Bereits im Sommer hatte es erste Gerüchte um die Sängerin und den Sportagenten gegeben – und seit einigen Wochen machen die zwei Turteltauben auch kein Geheimnis mehr aus ihrer Beziehung. Die "Someone Like You"-Interpretin soll mit ihrem Partner überglücklich sein. Haben sie nun auch schon den nächsten Schritt gewagt? Fans spekulieren über eine mögliche Verlobung!

Anlass für die Vermutungen ist ein aktueller Schnappschuss der gebürtigen Britin. Daily Mail liegen Bilder vor, die sie beim Verlassen eines Studios zeigen. Verdächtig bei den Aufnahmen: An ihrem linken Ringfinger trägt sie zwei Ringe. Könnte es sich bei einem von beiden um den Liebesbeweis ihres Freundes handeln – und eine kommende Hochzeit belegen?

Es darf bezweifelt werden, dass sich Adele zu den Spekulationen äußern wird – schließlich hält die Künstlerin ihr Privatleben größtenteils fern der Öffentlichkeit. Gerade deswegen hatte sie ihre Follower Anfang vergangenen Oktober überrascht, als sie Vogue gegenüber ein paar Worte über ihre Beziehung verloren hatte: "Es ist wild – und es gibt keine Zweifel. [...] Das Letzte, was ich brauche, ist jemand, der nicht weiß, wo er steht oder was er will. Ich weiß, was ich will. Und ich weiß wirklich, was ich nicht will."

Instagram / adele Sängerin Adele, 2021

Getty Images Adele und Rich Paul im Juli 2021

Getty Images Musikerin Adele

