Kim Cattrall (65) hat einen TV-Job ergattert! Nachdem bekannt wurde, dass Sex and the City ein Sequel bekommt, hofften Fans, dass alle vier Hauptdarstellerinnen ans Set zurückkehren würden. Doch Kim sorgte für eine große Enttäuschung. Sarah Jessica Parker (56), Cynthia Nixon (55) und Kristin Davis (56) stehen zu dritt vor der Kamera. Ob ein anderes Angebot für die "Ratched"-Darstellerin verlockender war? Kim wird nämlich in einer anderen Serie zu sehen sein!

Wie Deadline nun berichtet, ist die 65-Jährige in dem Spin-off von How I Met Your Mother dabei, das unter dem Titel "How I Met Your Father" anlaufen wird. Hilary Duff (34) wird in die Hauptfigur Sophie schlüpfen und damit die Nachfolgerin von Josh Radnor (47) alias Ted Mosby werden. Ihr zukünftiges Ich, das in der Serie ihrem Sohn die Geschichte erzählt, wie sie seinen Vater kennengelernt hat, wird demnach Kim verkörpern.

Neben Hilary und Kim sind auch weitere Schauspieler für das Format bekannt. Francia Raisa (33) wird als Valentina zu sehen sein, ihr Kollege Tom Ainsley ist Charlie. Suraj Sharma (28) hat die Rolle als Barbesitzer Sid bekommen und Tien Tran spielt Ellen. Chris Lowell (37) verkörpert mit Hilary zusammen die Hauptrollen.

Anzeige

Getty Images Hilary Duff, Schauspielerin

Anzeige

Getty Images Kim Cattrall, "Sex and the City"-Star

Anzeige

Instagram / hilaryduff Der Cast von "How I Met Your Father"

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de