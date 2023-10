Kim Cattrall (67) modelt für Kim Kardashians Modemarke!

Kim Cattrall (67) zeigt, was sie hat! Die britisch-kanadische Schauspielerin machte erst vor wenigen Wochen mit einem langerwarteten Serien-Comeback von sich reden: Nachdem die Sex and the City-Darstellerin das Sequel And Just Like That abgesagt hatte, kam sie doch für einen kurzen Auftritt ans Set zurück. Jetzt gibt es bei den Fans der Blondine erneut allen Grund zur Freude: Kim steht nämlich für eine neue Kampagne vor der Kamera – und zwar für Kim Kardashians (42) Label!

In einem neuen Clip, der jetzt auf der offiziellen Instagram-Seite der Marke Skims zu sehen ist, präsentiert sich Kim in der engen Shapewear: In der Sequenz trägt die Samantha-Jones-Darstellerin einen hautengen schwarzen Body, zu dem sie schwarze Pumps kombiniert. Dabei zeigt die 67-Jährige nicht nur ihre schlanke Linie, sie lächelt, flirtet und zwinkert auch neckisch in die Kamera.

Neben Kim stehen aber auch noch viele weitere Promi-Ladys für die neue Kampagne des Labels im Studio! Unter anderem modeln auch die "Maneater"-Sängerin Nelly Furtado (44), die "To All the Boys I've Loved Before"-Darstellerin Lana Condor (26) und die Schauspielerin Hari Nef für Kims Designs.

Anzeige

Getty Images Kim Cattrall bei einem Event im Juni 2023

Anzeige

Getty Images Kim Cattrall bei den Glamour Women of the Year Awards 2022 in London

Anzeige

Getty Images Nelly Furtado bei den MTV Video Music Awards 2023

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de