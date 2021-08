How I Met Your Mother zählt für viele mittlerweile zu den absoluten Sitcom-Klassikern. Die Serie wurde zwischen 2005 und 2014 zum kulturellen Phänomen. Kein Wunder also, dass die Serie ein Sequel bekommt. Die Nachfolgerin von Josh Radnor (47) alias Ted Mosby wird "Lizzie McGuire"-Star Hilary Duff (33) sein. Jetzt wurden weitere Stars bekannt gegeben, die eine Rolle in "How I Met Your Father" übernehmen werden.

Vier neue Castmitglieder stehen jetzt fest, wie TVLine berichtet. "Grownish"-Star Francia Raisa (33) übernimmt die Rolle der Valentina und "The Royals"-Darsteller Tom Ainsley wird Charlie spielen. "Life of Pi"-Schauspieler Suraj Sharma (28) wird den Barbesitzer Sid mimen und Comedian Tien Tran wird als Ellen zu sehen sein. Die Hauptrollen werden von Hilary Duff und Chris Lowell (36) gespielt. Generell wird sich die Serie rund um Hilarys Charakter, Sophie drehen. Sie erzählt ihrem Sohn in klassischer Ted-Mosby-Manier, wie sie seinen Vater kennengelernt hat.

Doch auch ein paar alte Gesichter kehren zurück. "How I Met Your Mother"-Schöpfer Carter Bays und Craig Thomas, sowie Executive Producerin Pam Fryman sind auch beim Sequel wieder mit dabei. Bereits 2014 sollte es ein Spin-Off mit dem Titel "How I Met Your Dad" geben. Letztendlich wurde der Plan aber wieder verworfen.

Getty Images "Life of Pi"-Star Suraj Sharma, 2016

Getty Images Comedian Tien Tran

Getty Images Hilary Duff, Schauspielerin

