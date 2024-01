Fünf Jahre ohne ihn: Kim Cattrall gedenkt ihres Bruders (†)

Kim Cattrall (67) vermisst ihn ganz schrecklich! Im Februar 2018 musste die Sex and the City-Bekanntheit einen schweren Schicksalsschlag hinnehmen: Ihr jüngerer Bruder Christopher beging Suizid. Die Schauspielerin versucht seither, mit seinem Verlust zu leben. Doch besonders zum Jahresbeginn holen sie offenbar viele Erinnerungen ein – denn am 2. Januar hätte er seinen Geburtstag gefeiert. Kim denkt ganz fest an Christopher!

Via Instagram postet Kim nun einen Schnappschuss ihres geliebten Bruders. Darauf spielt er auf einer Wiese mit Hundewelpen. "Ruhe friedlich und süß an deinem Geburtstag, lieber Bruder", schreibt die 67-Jährige zu dem Bild und fügt dem Ganzen noch ein Emoji mit einem gebrochenen Herzen hinzu. Das Foto und der kurze Text machen deutlich, wie sehr Kim Christopher auch heute noch vermisst.

Im November 2022 musste Kim zudem auch Abschied von ihrer Mutter Shane nehmen – sie wurde 93 Jahre alt. Dazu teilte sie im Netz einige Fotos mit ihr. "Ruhe in Frieden", erklärte der TV-Star dazu.

Anzeige

Instagram / kimcattrall Kim Cattrall (r.) mit ihrem Bruder Christopher

Anzeige

Instagram / kimcattrall Kim Cattralls Bruder Christopher

Anzeige

Instagram / kimcattrall Kim Cattrall und ihre Mutter Shane im Mai 2022

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de