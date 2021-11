Jetzt äußern sich die Verantwortlichen zu der Tragödie. Am vergangenen Freitag kam es bei dem zweitägigen Astroworld-Festival in Houston zu einem schrecklichen Unglück: Während Travis Scott (29), der das Musikevent vor drei Jahren ins Leben gerufen hatte, auf der Bühne performante, kam es im Publikum zu einer tödlichen Massenpanik. Nach aktuellem Stand starben acht Menschen, rund 300 sollen verletzt worden sein. Nun gibt es im Netz eine Reaktion des Festivals.

"Unsere Gedanken sind heute Abend bei der Astroworld-Festivalfamilie – vor allem bei denen, die wir verloren haben und deren Angehörigen", heißt es in einem Instagram-Post. Das Festival wird am Samstag nicht wie geplant weitergehen. Sie würden nun mit allen Mitteln die zuständigen Behörden vor Ort unterstützen. "Sie untersuchen die Reihe an Herzstillständen, die passiert sind", heißt es weiter. Nach ersten Angaben sollen elf Menschen einen Herzstillstand erlitten haben.

Unter den anwesenden Festivalbesuchern waren auch Travis' Partnerin Kylie Jenner (24) und deren Schwester Kendall (26). Sie filmten den Auftritt des Rappers und teilten Ausschnitte in ihren Storys.

Anzeige

Instagram / kyliejenner Travis Scotts Konzert bei Astroworld 2021

Anzeige

Getty Images Travis Scott bei der Premiere von "Uncut Gems" in Hollywood

Anzeige

Getty Images Travis Scott und Kylie Jenner bei der Met Gala 2018

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de