Janni Kusmagk (31) schwebt immer noch auf Wolke sieben! Die ehemalige Surferin geht nun schon seit mehreren Jahren mit ihrem Partner Peer Kusmagk (46) durchs Leben – das Paar gab sich 2017 das Jawort. Inzwischen haben die beiden ihre Familie aber deutlich vergrößert: Erst im September kam das dritte Kind namens Merlin auf die Welt. Daran sind die gemeinsamen Eltern gewachsen – wie sehr Janni ihren Peer schätzt, machte sie nun in einer öffentlichen Liebeserklärung deutlich!

Auf Instagram verfasste die dreifache Mutter einen längeren Text, in dem sie ihren Gefühlen Ausdruck verlieh. "Er hat heute nicht Geburtstag. Und es ist auch nicht Vatertag. Und trotzdem, oder vielleicht gerade deshalb, möchte ich heute mal sagen, wie dankbar ich bin, Peer in meinem Leben zu haben", schrieb die Blondine. In harten Zeiten hätten die beiden immer zusammengehalten und an ihren Träumen festgehalten. "Er ist der beste Vater, den ich mir für die Kinder wünschen kann", schwärmte Janni weiter.

Besonders schätze sie an ihrem Mann, dass er sich optimal um die Kinder kümmere. "Wenn sie reden, ist er 100-prozentig da. Nimmt sich zu Herzen, was sie sagen. Er macht sich Gedanken seit Tag eins", fuhr Janni fort. Aktuell macht das Paar keine leichte Zeit durch. Nach Komplikationen nach Merlins Geburt ist der kleine Mann nun anscheinend auch noch am sogenannten RS-Virus erkrankt.

Instagram / thehappytribe Janni und Peer Kusmagk mit ihren drei Kindern Emil-Ocean, Merlin und Yoko

Instagram / thehappytribe Peer und Janni Kusmagk mit Emil-Ocean und Yoko im August 2021

Instagram / janniundpeer Peer und Janni Kusmagk

