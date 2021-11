Es war die Überraschung des Abends bei The Masked Singer! Lange wurde gerätselt, wer unter dem Kostüm des Phönix steckte, bis er sich bei der vergangenen Show schließlich entblößen musste. Samuel Koch (34) verbarg sich hinter dem aufwendigen Federkostüm! Dieses brachte allerdings einige Schwierigkeiten mit sich, denn der Schauspieler sitzt im Rollstuhl. Nun offenbarte Samuel, dass auch über eine andere Konstruktion für sein Kostüm nachgedacht worden war!

Die Jury und die Zuschauer erkannten schnell, dass der Phönix sich rollend fortbewegt, der Sänger also sitzen muss. Daher wurde schon nach dem ersten Auftritt auf Samuel getippt. Jetzt verrät dieser allerdings gegenüber Bild: "Am Anfang war angedacht, eine Laufkonstruktion für den Phönix zu wählen. Aber das wäre fies gewesen, dann wäre wirklich kein Mensch auf mich gekommen." So schaffte es Samuel aber immerhin in die vierte Runde.

Nun ist er stolz, es ohne Gesangserfahrung so weit geschafft zu haben. "Das ist eigentlich ein Skandal, dass ich überhaupt die erste Runde überstanden habe", erzählte der 34-Jährige nach der Show. Vor ihm mussten bereits Jens Riewa (58), Pierre Littbarski (61) und Peter Kraus (82) ihre Identität preisgeben.

© ProSieben / Benjamin Kis Der Phönix aus "The Masked Singer"-Staffel fünf

ActionPress Samuel Koch im April 2019 in Hannover

ProSieben/Willi Weber Der Phönix bei "The Masked Singer"

