Wer steckt unter der Phönix-Maske bei The Masked Singer? Drei Promikandidaten mussten bei der Rateshow in den vergangenen Wochen bereits ihre Masken abnehmen. Unter der Chili, dem Hammerhai und dem Stinktier verbargen sich Jens Riewa (58), Pierre Littbarski (61) und Peter Kraus (82). Dieses Mal musste wieder einer der Kandidaten die Show verlassen. Unter dem aufwendigen Phönix-Kostüm versteckte sich Samuel Koch (34).

Dieses Mal rockten die mysteriösen Promi-Sänger teilweise zwei Mal die Bühne. Der Mops, das Axolotl und der Phönix mussten nach ihrem ersten Auftritt nämlich wackeln – und dann noch einmal ran. Am Ende bekam der Phönix allerdings die wenigsten Zuschauerstimmen – und Samuel wurde als das kunterbunte Fabelwesen enttarnt. Viele Fans haben schon im Vorfeld auf den Schauspieler getippt.

Damit sind der Mops, Mülli Müller, die Raupe, die Heldin, der Teddy und das Axolotl eine Runde weiter. Sie werden in der kommenden Woche im Halbfinale wieder auf der "The Masked Singer"-Bühne ihr Gesangstalent unter Beweis stellen. Was sagt ihr dazu, dass der Phönix gehen musste? Stimmt ab!

© ProSieben / Benjamin Kis Der Phönix aus "The Masked Singer"-Staffel fünf

ActionPress Samuel Koch im April 2019 in Hannover

Getty Images Samuel Koch bei seiner Hochzeit, August 2016

