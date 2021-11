Sieht sich Bill Kaulitz (32) in der Zukunft vielleicht doch mit Baby auf dem Arm? Der Sänger hat sich seit seinem Durchbruch mit Tokio Hotel seiner Karriere verschrieben. In der Vergangenheit hatte er sich auch nicht vorstellen können, dass es seine Bestimmung sei, später mal Ehemann und Vater zu sein. Doch hat sich die Meinung des Musikers in Sachen Familienplanung inzwischen geändert?

"Ganz lange Zeit dachte ich immer: Nein", gibt Bill zurück, als er von seinem Zwillingsbruder Tom (32) in ihrem Podcast "Kaulitz Hills – Senf aus Hollywood" gefragt wird, ob er Kinder haben möchte. Doch nachdem um ihn herum viele Freunde begonnen hätten, zu heiraten und Babys zu bekommen, sei er nachdenklich geworden. "Wenn ich jetzt alleine wäre, würde ich nicht unbedingt ein Kind adoptieren oder ein eigenes haben – einfach nur, um ein Kind zu haben. Sondern das müsste sich ergeben in einer glücklichen Partnerschaft", erzählt er.

Bill schildert, dass er einfach nach wie vor für seinen Beruf und seine Projekte lebe – doch da lenkt sein Bruder ein: "Du hast ja auch noch total viel Zeit. Du kannst ja locker zehn, zwanzig Jahre Karriere machen und dann Papa werden." Tom ist seinerseits mit Topmodel Heidi Klum (48) verheiratet und lebt zusammen mit ihren Kindern.

Getty Images Tokio-Hotel-Stars Tom und Bill Kaulitz, 2014

Instagram / billkaulitz Bill Kaulitz im August 2020

ActionPress Heidi Klum, Tom Kaulitz und Bill Kaulitz bei einer Filmpremiere

