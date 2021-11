Evanthia Benetatou (29) ist froh, wie alles gekommen ist. Vor der Geburt ihres Babys haben sich die ehemalige Bachelor-Teilnehmerin und ihr damaliger Verlobter Chris Broy getrennt. Die zwei konnten eine schwere Krise nicht überwinden und entschieden sich dafür, getrennte Wege zu gehen. Obwohl ihre Fans sich fragen, ob die Trennung vor der Entbindung des kleinen George eine gute Entscheidung war, weiß Eva: Sie und ihr Ex haben diesbezüglich alles richtig gemacht.

"Meine letzte Beziehung war mir eine Lehre fürs Leben. Ich bin froh und dankbar, dass sie mich als Frau und Mama so stark hat wachsen lassen. Im Nachhinein war der Zeitpunkt auch besser, als wenn es jetzt passiert wäre, wo der Kleine schon da ist", betonte die Dunkelhaarige während eines Q&A in ihrer Instagram-Story. Das Liebes-Aus habe ihr in vielerlei Hinsicht Erkenntnisse gebracht und sie könne erst dadurch so richtig glücklich sein. "Jede gescheiterte Beziehung hat ihre Aufgabe erfüllt", ist sie sich im Nachhinein sicher – und meint damit offenbar nicht nur die Partnerschaft mit Chris.

Im Bezug auf den Kampf der Realitystars-Kandidaten stellt die 29-Jährige allerdings klar: Er war einfach nicht der Richtige an ihrer Seite. "Heute kann ich meine letzte Beziehung sehr nüchtern betrachten. Es herrscht weder Liebe noch Hass, sondern einfach Gleichgültigkeit und ich kann einfach nur Danke sagen", hielt sie fest.

Instagram / evanthiabenetatou Eva Benetatou mit ihrem Sohn George Angelos

TVNOW Eva und Chris bei der Sommerhaus-Reunion 2020

Instagram / evanthiabenetatou Evanthia Benetatou, TV-Sternchen

