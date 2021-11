Hat sie sich schon wieder einen neuen Mann angelacht? Clare Crawley (40) geht seit kurzer Zeit allein durchs Leben. Nach einigen Höhen und Tiefen trennte sie sich vor wenigen Monaten endgültig von ihrem The Bachelorette-Gewinner Dale Moss. Doch allzu lange hält es die Beauty wohl nicht ohne Partner aus: Clare soll bereits einen neuen Typen daten – und dieser ist kein Unbekannter!

Bei dem neuen Flirt der 40-Jährigen handelt es sich angeblich um Jeff Dye, dem Ex von Kristin Cavallari (34). Das berichtet nun zumindest ein Insider gegenüber HollywoodLife. "Clare und Jeff haben sich diese Woche in L.A. über gemeinsame Freunde kennengelernt", verrät die Quelle und fügt hinzu: "Sie haben jetzt zwei Tage hintereinander im Alo House und bei einem Spiel der L.A. Lakers verbracht. Vielleicht kommt sie dieses Wochenende zu einer seiner Comedyshows in San Diego."

Über ihren Ex Dale sei Clare derweil komplett hinweg. Eine Quelle plauderte erst kürzlich ein paar brisante Trennungsdetails aus. "Dale und Clare haben sich wieder getrennt. Diesmal ist es endgültig. Und es hatte kein gutes Ende", erzählte der Insider. Glaubt ihr, Clare kommt jetzt mit Jeff zusammen? Stimmt in der Umfrage ab.

Getty Images Comedian Jeff Dye

Getty Images Clare Crawley im Alo House, November 2021

Instagram / clarecrawley Clare Crawley und Dale Moss im Juli 2021

