Falko Ochsenknecht (37) ist bereit für die große Liebe – und dafür lässt er sogar die Hüllen fallen! Ab dem 15. November geht der Berlin - Tag & Nacht-Star nämlich bei der Nackt-Datingshow Adam sucht Eva unter der heißen Sonne Griechenlands auf die Suche nach seiner Mrs. Right. Aber was törnt Falko bei Frauen eigentlich so richtig ab? Promiflash hat bei dem Schauspieler nachgefragt...

"Eigentlich steht es mir nicht frei, das zu sagen, weil ich auch pupse, wenn ich muss. Aber bei einer Frau ist es für mich der absolute Abtörner", stellte Falko jetzt gegenüber Promiflash klar und fügte hinzu: "Mit Rülpsen bin ich absolut einverstanden, aber Pupsen geht gar nicht." Das ist aber nicht das Einzige, das bei dem Schlagersänger Scham auslöst – bei "Adam sucht Eva" hielt er sich mit seinem Blick etwas zurück. "Ich hatte etwas Scham, direkt auf den Intimbereich zu starren, weil das eine Art von Grenze ist", schilderte er.

Abtörner hin oder her – was muss eine Frau denn mitbringen, um Falko so richtig aus den Socken zu hauen? "Ich habe keine genauen Vorstellungen. Es muss einfach 'Wow' machen", betonte der Schauspieler. Allerdings gäbe es da schon ein paar Promidamen, die es ihm angetan haben – und zwar Sophia Thomalla (32) und Sylvie Meis (43).

"Adam sucht Eva" ab dem 15. November immer montags um 20:15 Uhr auf RTLZWEI und auf RTL+.

Instagram / falkoochsenknecht_offiziell Falko Ochsenknecht, "Berlin - Tag & Nacht"-Darsteller

RTLZWEI Falko Ochsenknecht bei "Adam sucht Eva"

Instagram / falkoochsenknecht_offiziell BTN-Star Falko Ochsenknecht

