Lutz Schweigel trauert um BTN-Co-Star Falko Ochsenknecht (†)

Erst vor wenigen Stunden schockierte die Todesmeldung von Falko Ochsenknecht (39) die Fans. Der Berlin - Tag & Nacht-Darsteller wurde am Montag leblos in seiner Berliner Wohnung aufgefunden. Sein Serienkollege Lutz Schweigel (52) teilt nun auf Instagram ein Video, in dem man mehrere gemeinsame Bilder der beiden sieht. Darunter findet er liebevolle Abschiedsworte für ihn: "Es erschüttert mich zutiefst, dass du mit nur 39 Jahren jetzt woanders singen, zocken und pokern wirst."

Lutz gehört zu den ganz alten "BTN"-Stars, zu denen auch Falko zählt. Der 52-Jährige fügt in seinem Beitrag hinzu: "Ohne dich wäre das Projekt 'Berlin Tag & Nacht' niemals so erfolgreich geworden. [...] Du warst eine krasse, sympathische Nervensäge, ein Vollchaot und ein Ausnahmespinner." In seinem Video teilt Lutz viele gemeinsame alte Bilder aus den Anfangszeiten ihrer Zusammenarbeit. Einige bekannte Seriengesichter kommentieren den Beitrag, darunter Krätze-Darsteller Marcel Maurice Neue (34), der ein weißes Herz-Emoji und eine Taube hinterlässt. Auch Pia Tillmann (38) zeigt ihre Trauer und kommentiert mit einem weinenden Smiley und einem roten Herz.

Nachdem mehrere Gerüchte über den Tod in den sozialen Medien kursiert waren, meldete sich seine Freundin auf TikTok zu Wort: "Hey ihr Lieben, aus gegebenem Anlass ergibt sich dieser Post. Leider ist unser liebster Seelenmensch plötzlich von uns gegangen", kommentiert sie ein Video von ihrem Partner. Sie möchte, dass "keine weiteren Unwahrheiten" in die Welt gesetzt werden.

Instagram / falkoochsenknecht_offiziell Falko Ochsenknecht im Juli 2020

Instagram / falkoochsenknecht_offiziell Falko Ochsenknecht

