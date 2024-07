Jenefer Riili zollt BTN-Co-Star Falko Ochsenknecht Tribut

Auch Jenefer Riili kann es kaum fassen. Die Influencerin spielte vor einigen Jahren Seite an Seite mit Falko Ochsenknecht (39) bei Berlin - Tag & Nacht mit. Nun ist der Laiendarsteller ganz plötzlich gestorben und sorgt für große Trauer bei seinen Fans und Freunden. "Falko, es trifft mich so schwer! Die Welt kannte dich als Ole ohne Kohle, aber für mich warst du Falko! Ein herzensguter Mensch, der nur die wenigsten an sein wahres Ich heranließ...", trauert Jenefer in ihrer Instagram-Story.

Der gebürtige Berliner und die Ex von Matthias Höhn (28) spielten etwa vier Jahre zusammen am Set der Scripted-Reality-Show mit. Die Erfahrung war für Jenefer ganz besonders, wie sie weiter erzählt: "Ich werde dich niemals vergessen, du hast meine Zeit in Berlin, aber auch mich als Menschen geprägt. Jetzt bist du wieder mit Amy vereint. Gute Reise, Falko." Zu ihrem Post teilt sie ein niedliches Selfie mit ihrem geliebten Kollegen.

Zunächst kursierten nur schlimme Gerüchte im Netz, dass Falko etwas zugestoßen sein könnte. Sein bester Freund Andre bestätigte dann gegenüber RTL, dass der Adam sucht Eva-Star verstorben ist. "Er ist an Herzversagen gestorben. Er wurde am Montag von seiner Reinigungskraft und der Polizei in seiner Berliner Wohnung aufgefunden", teilte dieser mit. Zuletzt war Falko noch vor wenigen Tagen im Netz aktiv gewesen.

Instagram / jenefer_riili Jenefer Riili, Influencerin

Instagram / falkoochsenknecht_offiziell Falko Ochsenknecht

