Nicht nur BTN: So bewegt war Falko Ochsenknechts Karriere

Den meisten Fans wird Falko Ochsenknecht (39) als Ole Peters in Berlin - Tag & Nacht in Erinnerung geblieben sein. Dort nannte er sich auch gerne mal Ole ohne Kohle. Ein Künstlername, der an ihm haften bleiben sollte. 2018 ließ er BTN hinter sich, doch bis zu seiner Rückkehr 2020 blieb er nicht untätig. Mit seinem Künstlernamen aus der Serie konnte sich der Darsteller ein weiteres Standbein als Ballermann-Sänger aufbauen. Erfolg hatte vor allem der Ohrwurm "Ich bin kein Model und kein Superstar" aus dem Jahr 2012. Produziert wurde die Single von dem deutschen Komponisten Hermann Niesig. Zusammen schafften die beiden es in die sogar in die Top 10 der deutschen iTunes-Charts.

Aber auch dem TV kehrte Falko nicht den Rücken zu. Nach seinem Wiedereinstieg bei BTN zog es ihn 2021 ins Reality-TV. Bei Adam sucht Eva – Gestrandet im Paradies versuchte er hüllenlos die Frau fürs Leben zu finden. Die eine war zwar nicht dabei, aber das Format lohnte sich dennoch für den Serienstar. Wie er Promiflash nach der Sendung erzählte, habe er gelernt, jetzt seine Prioritäten neu zu ordnen: "Es war das erste Mal, dass ich über einen längeren Zeitraum nichts von meiner Mutter gehört habe und auch von den Menschen, die mir wichtig sind." Vor BTN konnte Falko sich in den Jahren 2010 bis 2015 außerdem eine Rolle in der Scripted-Reality-Show "X-Diaries" sichern.

Am Mittwoch mussten Fans eine schwere Nachricht verkraften, denn Falko ist mit 39 Jahren verstorben. Ein Freund schilderte gegenüber RTL erste Details. "Er ist an Herzversagen gestorben. Er wurde am Montag von seiner Reinigungskraft und der Polizei in seiner Wohnung aufgefunden. Die Reinigungskraft kam nicht in die Wohnung, die war von innen verschlossen", erklärte der Bekannte. Die Polizei sei mit dem Verdacht auf einen Unglücksfall angerückt und habe die Wohnung geöffnet. Wie ein Sprecher der Beamten bestätigte, laufe nun ein Todesermittlungsverfahren.

Anzeige Anzeige

RTLZWEI/Christoph Kassette Falko Ochsenknecht bei "Adam sucht Eva"

Anzeige Anzeige

©RTLZWEI/Magdalena Possert Falko Ochsenknecht, "Berlin - Tag & Nacht"-Darsteller

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de