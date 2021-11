Falko Ochsenknechts (37) Anblick könnte die Frauenherzen aus einem ganz bestimmten Grund höherschlagen lassen. Der Berlin – Tag & Nacht-Star sucht sein Liebesglück bei Adam sucht Eva. Seiner potenziellen Traumfrau wird der TV-Star also komplett nackt gegenübertreten. Falko sieht darin aber gar kein Problem. Obwohl er seiner Meinung nach optisch den Durchschnittstypen verkörpert, weiß er, an welcher Stelle er weit über Standard liegt: Der Laiendarsteller will mit seinem XXL-Geschlechtsteil punkten.

"Ich bin seit zweieinhalb Jahren Single, eine große Pfeife habe ich auch – wofür soll ich mich schämen?", rechtfertigte er seine Teilnahme an der Nackedei-Show im Gespräch mit Promiflash. Auch wenn er kein besonders muskulöser Mann sei und Sport bei ihm nicht an erster Stelle stehe, rechnet er sich bei den Frauen hohe Chancen aus. Er ist sich sicher, dass viele Ladys genau darauf stehen. Und wenn nicht, hat Falko eben noch sein Ass im Ärmel: "Das hört sich etwas blöd an, aber ich glaube tatsächlich, dass ich gut bestückt bin. Ein Freund meinte zu mir, vorher nicht selbst Hand an sich anlegen, dann wird er schön stramm", berichtete er von dem Geheimrezept.

Aber hat sich der 34-Jährige besonders auf das Flirtabenteuer vorbereitet? "Sport habe ich nicht gemacht", stellte er klar, fügte jedoch hinzu, dass er auf zuckerhaltige Getränke verzichtet und seinen Durst stattdessen mit Wasser gestillt habe. "Ich dachte, da sehe ich vielleicht nicht ganz so pummelig aus, wenn da nur sportliche Typen drin sind", erklärte er die Intention dahinter.

"Adam sucht Eva" ab dem 15. November immer montags um 20:15 Uhr auf RTLZWEI und auf RTL+.

RTLZWEI Falko Ochsenknecht bei "Adam sucht Eva"

RTL2 Falko Ochsenknecht, "Berlin - Tag & Nacht"-Star

Instagram / falkoochsenknecht_offiziell BTN-Star Falko Ochsenknecht

