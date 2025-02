Mick Jaggers Sohn musste nach Unfall beim Fußball in Klinik

Ein Schreckmoment für Mick Jagger (81) und Melanie Hamrick (37): Der gemeinsame Sohn des Paares, Deveraux Octavian Basil, musste nach einem Unfall beim Fußball ins Krankenhaus gebracht werden. Eine Instagram-Story seiner Mutter zeigt den Achtjährigen mit einem blauen Gips und an Krücken gehend. "Nichts tut mehr weh – wenn sie leiden, leidest du mit", schrieb die ehemalige Ballerina auf ihrem Account, begleitet von einem weinenden Emoji. Sie zeigte sich dennoch optimistisch: "Er wird bald wieder Fußball spielen können!"

Deveraux, der jüngste der insgesamt acht Kinder des Rolling Stones-Frontmanns, wurde im Dezember 2016 geboren, als Mick 73 Jahre alt war. In Interviews sprach der Rockstar offen über seine Vaterrolle im fortgeschrittenen Alter. So sagte er in einem Gespräch mit The Guardian: "Es macht in jedem Alter Spaß, Kinder zu haben. Aber wenn man arbeitet und viel unterwegs ist, kann man es nicht so genießen." Während der Covid-19-Pandemie konnte er allerdings viel Zeit mit seinem jüngsten Sohn verbringen: "Zwei dieser Jahre habe ich fast nichts [mit der Band] gemacht." Seine anderen, aus verschiedenen Beziehungen stammenden Kinder sind zwischen 25 und 54 Jahre alt.

Seine langjährige Partnerin Melanie, mit der Mick seit 2014 zusammen ist, teilt auf ihren sozialen Plattformen meist Einblicke in ihren Alltag als Mutter und Balletttänzerin, während sie über das Privatleben der beiden eher diskret bleibt. Neben ihrer Tanzkarriere ist sie auch Autorin von Liebesromanen, die von der Welt des Balletts inspiriert sind. Dass sie diesen kreativen Weg einschlug, verdankt sie nach eigener Aussage nicht zuletzt der Unterstützung ihres berühmten Partners: "Ich wollte immer ein Buch schreiben, und Mick meinte irgendwann: 'Mein Gott, dann schreib es einfach!'", sagte sie in einem Interview mit The Times. Die Beziehung der beiden besteht trotz des Altersunterschieds seit fast einem Jahrzehnt stabil.

Instagram / melhamrick Mick Jagger, Deveraux Octavian Basil Jagger und Melanie Hamrick

Getty Images Mick Jagger und Melanie Hamrick, Juli 2024