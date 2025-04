Dieser Serien-Fehlschlag belastet Martin Scorsese noch heute

Martin Scorsese (82) gilt als einer der bedeutendsten Regisseure unserer Zeit und hat mit Filmen wie "Taxi Driver", "The Departed" oder "The Wolf of Wall Street" zahlreiche Meisterwerke geschaffen. Doch das Regisseur-Genie blieb in seiner erfolgreichen Karriere nicht von Rückschlägen verschont. Einer der bittersten war für den Oscar-Preisträger die 2016 gestartete HBO-Serie "Vinyl". Gemeinsam mit Mick Jagger (81) brachte er die Idee auf die Leinwand, die sich um die vibrierende Musikszene New Yorks der 1970er-Jahre drehte. Dabei steckte Martin viel Herzblut in das Projekt und inszenierte die komplette Pilotfolge. Doch trotz eines Budgets von rund 100 Millionen US-Dollar und einer geplanten zweiten Staffel blieb der Erfolg aus. Nur zwei Monate nach der Premiere zog HBO die Fortsetzungspläne aufgrund enttäuschender Quoten zurück.

In einem Interview mit dem Hollywood Reporter bezeichnet die Regisseur-Ikone den Misserfolg als "tragisch" und erklärte, warum das Projekt nicht funktionierte: "Wir haben ein Jahr lang alles versucht, aber wir konnten die einzelnen kreativen Elemente nicht zusammenbringen." Hätte er selbst jede Episode inszeniert, wäre die Serie möglicherweise besser geworden, erklärte er. Doch dafür hätte er über Jahre hinweg verfügbar sein müssen, was andere Projekte, vor allem die für die Kinoleinwand, unmöglich gemacht hätte. Diesen Kompromiss wollte der Regisseur nicht eingehen, und so blieb "Vinyl" ein ambitioniertes, aber letztlich gescheitertes Experiment, das trotz seiner aufwendigen Produktion und der prominenten Mitwirkenden beim Publikum verpuffte.

Martin Scorsese und sein tiefes Interesse an Musik hatten zuvor schon für einzigartige Momente in seiner Karriere gesorgt. Bereits mit dem Konzertfilm "Shine A Light" arbeitete er 2008 mit Mick Jagger zusammen, was wohl auch die Grundlage für "Vinyl" schuf. Die Leidenschaft des Filmemachers für rhythmische Klänge prägt aber nicht nur solche Projekte: In vielen seiner Filme spielen Soundtracks eine zentrale Rolle, die oft unverwechselbare Akzente setzen. Persönlich hat Martin Scorsese in Interviews oft davon gesprochen, wie ihn Musik nicht nur inspiriert, sondern ihm auch in schwierigen Phasen seines Lebens geholfen hat, Kraft zu schöpfen. Sein Scheitern mit "Vinyl" dürfte daher umso schwerer gewogen haben.

