Als Baby: Mick Jaggers Enkel Dean startet als Model durch

Mick Jaggers (81) fünf Monate junger Enkel steht bereits vor der Kamera – und zwar für Zara Kids. Wie die Marke mit einigen Fotos auf Instagram präsentiert, ist der kleine Dean Lee Jagger Sedlick eines ihrer neuesten und jüngsten Models. Gemeinsam mit seiner Mama Georgia May Jagger (33) strahlt der Sonnenschein für die Neugeborenen-Kollektion und sieht dabei richtig professionell aus: Mal lächelnd im Arm seiner Mama, mal kuschelnd mit ihr auf einem Lederstuhl oder auch mal mit ernstem Blick direkt in die Linse.

Ob sich Deans berühmter Großvater über die Bilder und die Modelkarriere seines Enkelsohns freut, ist nicht bekannt. Dafür sind die Nutzer des Onlineportals aber total aus dem Häuschen, was die niedlichen Schnappschüsse angeht: "Was für ein zauberhaftes Duo!", "Ich liebe es!" oder "Welch ein putziger Junge!", lauten nur einige der zahlreichen Kommentare zum Social-Media-Beitrag.

Dean ist das erste Kind von Georgia und ihrem Freund Cambryan Sedlick. Die Geburt ihres Nachwuchses verkündete die Tochter des Rolling Stones-Stars im Oktober vergangenen Jahres in den sozialen Medien. "Unser Sohn Dean Lee Jagger Sedlick wurde am 30. September geboren. Wir sind so verliebt und glücklich und können nicht aufhören, ihn anzustarren!", lautete es damals in einem Statement. Das Paar ist seit 2021 liiert und lebt mit seinem Baby in den Vereinigten Staaten.

Instagram / jadejezebeljagger Georgia May und Mick Jagger, Mai 2019

Instagram / georgiamayjagger Cambryan Sedlick und Georgia May Jagger mit ihrem Sohn Dean, Januar 2025

