Rúrik Gíslason (33) und Valentina Pahde (27) scheinen ihre Gefühle füreinander nicht mehr verstecken zu können. Schon seit ihrer Teilnahme bei Let's Dance kursieren um den isländischen Ex-Kicker und die GZSZ-Darstellerin Liebesgerüchte. Bei der aktuellen Live-Tour der Tanzshow verbringen die beiden nun wieder eine Menge Zeit zusammen – und scheinen bei jeder Gelegenheit die Nähe zueinander zu suchen. Nun wurden Rúrik und Valentina sogar händchenhaltend abgelichtet!

Auf aktuellen Fotos, die Freizeit Revue vorliegen, wird es eindeutig: In aller Öffentlichkeit schlendern Rúrik und Valentina Hand in Hand durch die Lobby eines Hotels in Riesa. Zudem tauschen die 27-Jährige und der ehemalige Profifußballer verliebte Blicke aus. Offiziell äußern wollte sich zu den Schnappschüssen bisher aber noch keiner der beiden.

Die Aufnahmen sind jedoch nicht die ersten, die Rúrik und Valentina vertraut miteinander zeigen. Schon im September hatte ein Promiflash-Insider die beiden gemeinsam in Berlin gesichtet. Dort sollen die Schauspielerin und der Sportler heftig geturtelt haben. Dem Beobachter zufolge haben sie sich umarmt und geküsst.

Getty Images Valentina Pahde, Schauspielerin

Instagram / rurikgislason Rúrik Gíslason im November 2021

privat Valentina Pahde und Rúrik Gíslason im September 2021 in Berlin

