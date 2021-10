Ist das der nächste Hinweiskrumen, den Valentina Pahde (27) und Rúrik Gíslason (33) ihren Followern hinwerfen? Schon seit dem Sommer wird gemunkelt, dass die einstigen Let's Dance-Kollegen mehr als nur gute Freunde sein könnten. Nicht nur einmal deutete ihr Socia-Media-Content in den vergangenen Monaten darauf hin, dass sie heimlich viel Zeit miteinander verbringen – von Fans wurden sie sogar knutschend in Berlin erwischt. Geäußert haben sich die GZSZ-Darstellerin und der Fußballer dazu bisher nicht. Nun erwischten aufmerksame User Rúrik wieder auf Valentinas Profil!

Am frühen Sonntagabend teilte Valentina eine Instagram-Story von den Proben zur anstehenden "Let's Dance"-Tour, die schon im November startet und bei der auch Rúrik mit von der Partie sein wird. In den Pausen scheint der attraktive Sportler nicht von der Seite der Schauspielerin zu weichen, wie der Ausschnitt des Clips vermuten lässt. Während die 27-Jährige von den ersten Testläufen der Show schwärmte, war eindeutig Rúriks linker, tätowierter, kräftiger Oberarm am Bildrand zu sehen. Ganz zum Schluss war sogar für eine Sekunde der Dutt des 33-Jährigen zu erkennen.

Noch halten die beiden ihre Beziehung komplett aus der Öffentlichkeit heraus – mit dem Start der Tour könnte das allerdings schwieriger werden, da dann noch mehr wachsame Blicke auf Rúrik und Valentina gerichtet sind. Die Promiflash-Leser sind sich allerdings unsicher darüber, ob sie die Partnerschaft überhaupt noch offiziell machen werden. In einer Umfrage (13. Oktober, 979 Stimmen) glaubten nur 43,4 Prozent (425 Votes) daran, dass es pünktlich zu den Liveshows ein Paar-Outing geben wird. 56,6 Prozent (554 Votes) hielten es für abwegig.

Instagram / valentinapahde Valentina Pahde mit Rúrik und Rúrik Gíslasons linkem Arm

Getty Images Valentina Pahde, Schauspielerin

Getty Images Rúrik Gíslason bei "Let's Dance" 2021

