Sie strahlt wieder! Für Miyabi Kawai (47) war 2020 ein Jahr voller Rückschläge: Weil gleich mehrere Organe Probleme bereiteten, musste die Ex von Manuel Cortez (42) fünfmal operiert werden. Im Zuge dessen wäre die Designerin fast ein einer Blutvergiftung gestorben. Doch während dieser dunklen Zeit blieb die gebürtige Berlinerin stark – und es geht wieder bergauf: Jetzt deutete Miyabi sogar an, dass es einen neuen Mann an ihrer Seite gibt.

Im Bunte-Interview wollte Miyabi zwar nicht gleich ihren Beziehungsstatus ändern, einen tiefen Einblick in ihr Datingleben gewährte sie dann aber doch: "Gib mir noch zwei Monate und dann opfere ich für ihn mein Leben." Das klingt nach einer Menge Commitment – doch um einen offizielleren Ton anzuschlagen, scheint die Liaison noch zu frisch zu sein. Möglicherweise erfahren die Fans der 47-Jährigen ja beim nächsten Red Carpet mehr.

Nach ihrem Horrorjahr sind es offenbar ohnehin die kleinen Freuden, die Miyabi begeistern, wie sie gegenüber Promiflash verrät: "Ich bin froh, dass ich wieder Kraft habe und wieder arbeiten und am Leben teilhaben kann." Umso besser also, wenn sie diesen Weg zurück in die Normalität nicht alleine zurücklegen müsste.

Anzeige

Instagram / miyabi.kawai Miyabi Kawai im März 2020

Anzeige

Getty Images Miyabi Kawai in Berlin

Anzeige

Instagram / miyabi.kawai Miyabi Kawai, Designerin

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de