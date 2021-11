Sarafina (26) und Peter Wollny (28) bringt nichts und niemand auseinander. Vor ein paar Monaten haben die Reality-TV-Stars ihrem Liebesglück ein Krönchen aufgesetzt: Ihre Zwillinge Casey und Emory haben das Licht der Welt erblickt. Und trotz des stressigen Alltags mit zwei Babys kommt auch die Beziehung der stolzen Eltern keineswegs zu kurz. Sarafina schwärmt im Netz von ihrem Mann und betont: Sie ist noch genauso verliebt wie am ersten Tag.

"Wir zwei sind ein unschlagbares Team, gemeinsam ist das Wichtigste. Nächsten Monat sind wir schon elf Jahre zusammen, drei davon Hunde-Mami und -Papa, 2,5 davon verheiratet und ein halbes Jahr davon Eltern von zwei wunderbaren Jungs", beginnt die Fernsehbekanntheit einen emotionalen Post in ihrer Instagram-Story. Die 26-Jährige freut sich, dass das Paar zusammen jedes Hindernis meistert und findet, dass ihr Leben aktuell besser nicht sein könnte. "Ich liebe dich wie am ersten Tag, sogar noch mehr. Es ist perfekt, so wie es ist, wir sind vollständig", richtet sie das Wort direkt an Peter.

Auch von den Vaterqualitäten ihres Partners ist die frischgebackene Zweifach-Mutter begeistert. "Du bist der beste Papa [...] Ich weiß, dass ich mich immer auf dich verlassen kann", schreibt sie. Auch wenn sie für ihr Glück lange kämpfen mussten, ist Sarafina jetzt froh, wie alles gekommen ist.

Instagram / sarafina_wollny Sarafina Wollny mit ihren Zwillingen

Instagram / sarafina_wollny Sarafina und Peter Wollny, TV-Persönlichkeiten

Instagram / sarafina_wollny Peter und Sarafina Wollny mit ihrem Hund

