Auch diese beiden Hochzeit auf den ersten Blick-Kandidaten sollen vor den Traualtar treten. In der vergangenen Folge des Datingformats hat das Experten-Team rund um Dr. Sandra Köhldorfer (40), die Sexualtherapeutin Beate Quinn und den Diplom-Psychologen Markus Ernst bereits zwei Paare bestimmt, die unbekannterweise heiraten sollen. Bis zum Tag der Hochzeit wissen die Singles nicht einmal, wie ihr Zukünftiger aussieht oder heißt. Nun wurden auch diese beiden Kandidaten für das Experiment auserkoren.

In der aktuellen Folge der Sendung stellte sich der Kita-Leiter Marcus vor und verriet: "Ich bin ein sehr sozialer, humorvoller und gerechter Mensch." Er sei gerne der Mann in der Beziehung und möge es, eine Frau zu beschützen. Den Experten kam da direkt Simone in den Sinn. "Sie ist eine Frau, die nach außen hin stark ist, aber auch den Wunsch hat, sich fallen lassen zu dürfen und die diesen Beschützer sucht. Da könnte er Beschützer sein", hielt Markus Ernst fest.

Doch auch Beate Quinn ist der Meinung, dass der 34-Jährige und die Sachbearbeiterin gut zusammenpassen würden: "Simone ist eine humorvolle, authentische Frau, und ich denke, sie wird bei Marcus Vertrauen fassen können." Damit sollen die beiden ein großes Potenzial für eine langfristige und glückliche Beziehung haben.

"Hochzeit auf den ersten Blick" ab dem 3. November immer mittwochs um 20:15 Uhr auf Sat.1.

Anzeige

Sat.1 Simone bei "Hochzeit auf den ersten Blick"

Anzeige

Sat.1 Marcus, "Hochzeit auf den ersten Blick"-Teilnehmer

Anzeige

Sat.1 Simone, "Hochzeit auf den ersten Blick"-Kandidatin 2021

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de