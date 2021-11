Jetzt ist das zweite Hochzeit auf den ersten Blick-Paar bekannt! Insgesamt zwölf Singles stürzen sich in diesem Jahr in das TV-Experiment und hoffen, ihre große Liebe zu finden. Wen die Experten, die Psychoanalytikerin Dr. Sandra Köhldorfer (40), die Sexualtherapeutin Beate Quinn und der Diplom-Psychologen Markus Ernst, für sie als potenziellen Partner ausgewählt haben, erfahren die Kandidaten aber erst am Traualtar. Selina und Michael (36) bilden das erste Paar. Doch auch Anika und David sollen heiraten!

Die Lüneburgerin und den Hamburger verbindet vor allem der gemeinsame Kinderwunsch. Dr. Köhldorfer sieht aber noch eine Menge weiterer Parallelen: "Ich finde Anika sehr sympathisch und kann sie mir sehr gut mit David vorstellen. Sie sind beide sehr humorvoll, sie lachen gerne, sie sind kommunikativ, sie sind aktiv." Damit dürfte auch Anikas große Hoffnung, dass ihr Ehepartner ihr sehr ähnlich sein soll, erfüllt werden. Die Hobbyschwimmerin erklärte: "Das Experiment sehe ich schon als sehr große Chance für das Liebesglück."

Ob die beiden wirklich heiraten, ist bis jetzt noch nicht bekannt. David ist sich jedoch zu 99 Prozent sicher, Ja zu sagen: "Ich habe mir so für mich vorgenommen, ich lasse mich aufs Experiment ein, mache da jetzt voll mit, bin voll drin." Zudem gab er aber auch vor wenigen Tagen schon auf Instagram einen Hinweis auf eine mögliche TV-Hochzeit. Der Erzieher teilte ein Bild, auf dem er einen verdächtigen Ring am Finger trug.

"Hochzeit auf den ersten Blick" ab dem 3. November immer mittwochs um 20.15 Uhr auf Sat.1

David, "Hochzeit auf den ersten Blick"-Kandidat

Anika, "Hochzeit auf den ersten Blick"-Kandidatin 2021

David, Kandidat bei "Hochzeit auf den ersten Blick" 2021

