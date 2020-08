Zwischen Vera Int-Veen (52) und ihrer Frau Obi könnte es wohl kaum harmonischer zugehen! Letztere hatte die Schwiegertochter gesucht-Moderatorin 1996 bei der Arbeit kennen- und später auch lieben gelernt. Seit inzwischen 17 Jahren gehen die beiden durch dick und dünn und besiegelten ihre Liebe 2016 sogar mit einer Hochzeit. Und obwohl die beiden schon beinahe zwei Jahrzehnte ein Paar sind, haben sie sich in dieser Zeit fast nie in den Haaren gelegen!

In einem Gespräch mit Guten Morgen Deutschland verrät Obi: "Wir streiten uns eigentlich nie." Die Blondine und ihre Liebste würden sich lediglich ab und an kurz "anzicken". "Aber dann hat es sich auch schnell wieder erledigt", erklärt sie weiter. Dem kann Vera nur zustimmen und erzählt, dass sich ihre Unstimmigkeiten innerhalb von Minuten auch wieder in Luft auflösen würden.

Dass die Beziehung der beiden so ausgeglichen ist, bedeutet allerdings nicht, dass sie in jeder Hinsicht gleich gestrickt sind. Wie Vera erzählt, ticken sie und ihre Frau vor allem morgens sogar sehr verschieden: Während Obi vor 9 Uhr lieber keine Unterhaltung führe, sei das bei ihr selbst nicht möglich: "Denn da habe ich schon wieder zehn Ideen und muss mich mitteilen, habe schon wieder was erlebt", gibt die Brünette zu.

Instagram / vera_intveen Obi und Vera Int-Veen, 2020

Instagram / vera_intveen Vera und Obi Int-Veen im Juli 2020

Instagram / vera_intveen Moderatorin Vera Int-Veen mit ihrer Frau Obi



