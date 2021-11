Lavinia Wollny (22) und ihr Partner Tim Katzenbauer lassen es einfach auf sich zukommen! Vor Kurzem überraschte die Tochter von Silvia Wollny (56) mit ihrer ersten Schwangerschaft. Denn dass es zwischen ihr und ihrem Freund ernst ist, war zuvor nicht bekannt – Tim hält sich aus der Öffentlichkeit raus. Im Netz startete der Partner der TV-Bekanntheit nun aber überraschend eine Fragerunde rund um Lavinias Schwangerschaft. Darin verriet er unter anderem, dass die beiden noch nicht wissen, ob sie ihr Baby zeigen wollen.

Lavinia und Tim wissen bisher weder, ob sie ihren Nachwuchs zeigen werden, noch ob Tim selbst ab sofort häufiger an der Seite der 22-Jährigen zu sehen sein wird. "Wir wissen selber nicht, was wir tun werden, da wir darüber noch nicht nachgedacht und auch noch nicht geredet haben", erklärte der werdende Vater in seiner Instagram-Story. "Die Schwangerschaft ist wichtiger, dass dafür alles geregelt und geklärt ist, vor allem dass unser Baby munter und heil auf die Welt kommt", fügte er hinzu.

Auch wenn Tim sich dazu entscheiden sollte, sich öfter im Netz zu zeigen – seinen Beruf aufgeben, um Vollzeit-Influencer zu werden, wird er wohl nicht. "Ich arbeite in der Gebäudereinigung seit sechs Jahren. Das ist der Beruf, der mir am meisten Spaß macht", betonte er.

RTL 2 Lavinia Wollny

Instagram / lavinia.wollny Lavinia Wollny mit ihrem Freund Tim

Instagram / tim.katzenbauer Lavinia Wollny mit ihrem Freund Tim im November 2020

