Steht die Beziehung von Lavinia Wollny und Tim vor dem Aus?

Im Hause Wollny hängt mal wieder der Haussegen schief. Vor allem zwischen Lavinia Wollny (24) und ihrem Verlobten Tim Katzenbauer (26) will es einfach nicht rund laufen. Ihre geplante Hochzeit mussten die beiden schon einmal wegen einer großen Streitigkeit verschieben. Die zweifache Mutter warf ihrem Partner vor, er hätte keine Zeit für sie und würde nur vor dem Computer hängen. Jetzt gesteht Lavinia in der TV-Show Die Wollnys: "Es ging eine Zeit lang gut, jetzt stecken wir wieder im alten Muster drin... Ich weiß nicht, wie es weitergehen soll." Bedeutet dies jetzt etwa das Beziehungsaus der jungen Liebe?

In den ersten Szenen der neuen Staffel bahnt sich direkt der nächste große Streit an. Als Lavinia vom Einkaufen nach Hause kommt, sitzt Tim mal wieder vor dem Computer und zockt. "Ich finde das schon respektlos, dass ich hier Sachen erledige, damit der Kühlschrank voll ist und er setzt sich da hin und kann nicht mal 'Hallo' sagen, mir nicht mal in die Augen gucken", beschwert sich die Tochter von Silvia Wollny (59). Nachdem die 24-Jährige den Raum verlässt, um sich um die gemeinsamen Kinder zu kümmern, meint Tim lediglich zu seinen Freunden: "Jetzt haben wir wenigstens wieder Ruhe, Männers."

Lavinia und Tim lernten sich über gemeinsame Freunde kennen und vor rund vier Jahren lieben. Zwei Jahre später erblickte Töchterchen Haylie Emilia das Licht der Welt. Vor rund einem Jahr folgte dann Söhnchen Linus Tim. Seit gut anderthalb Jahren sind die zweifachen Eltern bereits verlobt – die große Hochzeit blieb bisher allerdings aus. In einer vergangenen Folge eskalierte ein Streit der beiden so heftig, dass Lavinia und Tim sich einig waren: Die Hochzeit muss verschoben werden. "Zwischen mir und Tim ist es so eskaliert, weil es halt so viele Unstimmigkeiten in der Beziehung gibt", erklärte die TV-Bekanntheit damals.

RTLZWEI Lavinia Wollny und ihr Verlobter Tim bei "Die Wollnys"

RTLZWEI Lavinia Wollny und Tim Katzenbauer, TV-Bekanntheiten

