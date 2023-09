Nach Diss im TV: Tim Katzenbauer schwärmt von Lavinia Wollny

Hat Tim Katzenbauer (25) jetzt ein schlechtes Gewissen? Vor wenigen Tagen war in einer Die Wollnys-Folge zu sehen, wie der Gebäudereiniger seine Verlobte Lavinia (23) foppte, weil sie sich ausruhen musste – dabei war sie zu diesem Zeitpunkt schwanger. Großfamilienüberhaupt Silvia (58) machte ihm daraufhin eine knallharte Ansage. Tim hat es aber wohl nicht so gemeint – er macht Lavinia nun eine zuckersüße Liebeserklärung!

"Du bist nicht nur die tollste Person, die ich jemals kennengelernt habe, sondern bist du auch die beste Mama für unsere zwei kleinen Zwerge. Wir drei sind dir für alles dankbar, was du für uns tust und so oft auf deine eigenen Bedürfnisse verzichtest", schreibt der Zweifach-Papa zu einer Reihe gemeinsamer Fotos auf Instagram. Er und seine Kinder wüssten genau, wie hart alles für sie sei und schätzen es daher sehr, was sie jeden Tag leiste. "Ich versuche so gut es geht, dich zu unterstützen und dir Ballast von den Schultern zu nehmen, doch trotzdem weiß ich, dass ich niemals so viel meistern und rocken könnte wie du es tust", erklärt der 25-Jährige.

Lavinia lässt den rührenden Beitrag nicht unkommentiert. "Dankeschön für diese lieben Worte Schatz. Ich liebe euch über alles", freut sich die Reality-TV-Persönlichkeit. "So schöne Worte von einem Mann", findet auch ein Follower.

Anzeige

RTLZWEI Silvia Wollny mit Lavinia, deren Partner Tim und ihrer gemeinsamen Tochter

Anzeige

RTLZWEI Lavinia Wollny und ihr Verlobter Tim bei "Die Wollnys"

Anzeige

Instagram / lavinia.wollny Tim Katzenbauer und Lavinia Wollny mit ihrer Tochter Haylie Emilia

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de