Lavinia Wollny will vor der anstehenden Hochzeit abnehmen!

In der Realityserie Die Wollnys verkündet Lavinia Wollny (24) ihrem Verlobten Tim Katzenbauer (25), dass sie sich nach ihren zwei Schwangerschaften nicht mehr wohl in ihrem Körper fühlt. Das Paar plant, in wenigen Wochen vor den Traualtar zu treten, doch davor möchte die 24-Jährige ein paar Kilos verlieren. Sie will gewichtstechnisch wieder "da ankommen", wo sie vor ihren zwei Schwangerschaften war und versucht, ihr Essen abzuwiegen, um einen besseren Überblick zu erhalten.

Dafür muss auch Tim mitziehen: Seine Liebste bittet ihn darum, abends mit dem Naschen aufzuhören, da es sie in Versuchung führen würde, selbst zu den Süßigkeiten zu greifen. Der 25-Jährige zeigt sich verständnisvoll. "Ich finde die Idee mit der Diät gar nicht so verkehrt, ich unterstütze sie da auch", erzählt er und fügt hinzu: "Sie fühlt sich nicht so ganz wohl." Er versteht, dass sie für die Hochzeit ein gutes Körpergefühl haben will. Er setzt sein Versprechen direkt in die Tat um und holt für die beiden Schrittzähleruhren, damit sie ihre Schritte verfolgen können. "Ich finde es auf jeden Fall korrekt, dass du es mit mir durchziehst", freut sich die drittälteste Wollny-Tochter über die Unterstützung.

Auch Silvia unterstützt ihre Tochter bei ihrem Vorhaben. "Die Idee, dass Lavinia abnehmen möchte, finde ich klasse", verrät sie und fügt hinzu: "Wenn sie jetzt den eigenen Willen hat, das zu tun, dann unterstütze ich sie natürlich." Sie hat bereits gemerkt, dass es Lavinia schwer fällt, die Schwangerschaftskilos wieder herunterzubekommen. Sie ist aber sehr optimistisch, dass ihre Tochter es schaffen kann.

Anzeige Anzeige

RTLZWEI Lavinia Wollny und Tim Katzenbauer, TV-Bekanntheiten

Anzeige Anzeige

Instagram / lavinia.wollny Lavinia Wollny und Tim Katzenbauer

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige

Wie findet ihr Lavinias Plan abzunehmen? Ich finde es super! Ich finde es nicht so toll. Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de