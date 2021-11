Mit dieser Nachricht überraschte Silvia Wollny (56) gestern die Wollny-Fans: Wenige Monate nach der Geburt von Sarafinas (26) Zwillingen wird sie erneut Oma! Welche ihrer Töchter schwanger ist, behielt die TV-Bekanntheit zunächst für sich. Kurz darauf bestätigte jedoch die werdende Mutter ihre Schwangerschaft selbst: Lavinia (22) bekommt ihr erstes Kind. Der Vater des Babys ist ihr Freund Tim, mit dem sie seit Ende 2020 zusammen ist.

Tim und Lavinia genießen ihre Liebe eher für sich, Paarfotos teilen die beiden nur selten. Die Vorfreude auf seinen Nachwuchs ließ aber auch der 23-Jährige nicht unkommentiert. "Es ist so unglaublich. Seit dem Tag, an dem wir erfahren haben, dass wir ein gemeinsames Baby erwarten, können wir es kaum abwarten, dich endlich in unseren Händen zu halten", schrieb er zu einem Ultraschallbild auf Instagram.

Lavinia ist bereits im fünften Monat. Das Geschlecht des Ungeborenen haben die werdenden Eltern noch nicht bekannt gegeben. Tim schwärmte in seinem Post jedoch: "Unsere Liebe zu dir wächst von Tag zu Tag, und es ist ein unbeschreibliches Gefühl, dabei zuzusehen, wie du wächst. Wir freuen uns unglaublich auf die gemeinsame Zeit mit dir."

Instagram / fvck.thvm Lavinia Wollny, TV-Bekanntheit

Instagram / lavinia.wollny Lavinia Wollny und ihr Freund Tim

Instagram / tim.katzenbauer Lavinia Wollnys Freund Tim

