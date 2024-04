Darum haben Lavinia Wollny und Tim die Hochzeit verschoben

Das steckt also dahinter! Lavinia Wollny (24) und Tim Katzenbauer (25) planen schon seit anderthalb Jahren, sich das Jawort zu geben. Diese Pläne schieben sich nun aber noch weiter nach hinten: Die zwei Realitystars haben die Trauung verschoben! "Zwischen mir und Tim ist es so eskaliert, weil es halt so viele Unstimmigkeiten in der Beziehung gibt", erklärt die Familienmama in einer neuen Episode von Die Wollnys. Besonders die fehlende Zweisamkeit mache ihr zu schaffen, denn Tim klemme sich wohl lieber hinter seinen PC. Aus diesem Grund habe sie ihrem Partner "klipp und klar" gesagt, dass die Hochzeit abgeblasen sei. Nun brauche Lavinia Zeit, um über alles nachzudenken.

Auch Tim befasst sich sehr mit der aktuellen Situation in seiner Beziehung. "Wir hatten sehr viele Streitigkeiten in den letzten Wochen", erklärt er. Besonders der Stress um die Vorbereitungen für die Taufe und auch die Hochzeit habe das Fass zum Überlaufen gebracht – Lavinia räumte sogar die eigenen vier Wände. Der Familienvater wisse dabei ebenfalls, was vor allem das Problem in ihrer Liebe sei: die fehlende Zeit zu zweit. "Jetzt ist man alleine, da fängt man dann an, darüber nachzudenken", berichtet er. Die Entscheidung, die Hochzeit zu verschieben, sei jedoch laut Tim einvernehmlich gewesen. "Auf so einer Basis macht das keinen Sinn", sieht er ein.

Mama Silvia Wollny (59) steht dabei hinter ihrer Tochter. "Sie ist ziemlich geknickt, weil sie auch nicht weiß, was sie machen soll", erklärt das Familienoberhaupt und versteht den Unmut der 24-Jährigen: "Die Lavinia will auch ein bisschen Zweisamkeit mit ihrem Tim haben." Ihr Partner sei aber nur am Zocken. Silvias Ratschlag in den schweren Zeiten lautet: "Sprecht euch vernünftig aus."

Instagram / lavinia.wollny Tim Katzenbauer und Lavinia Wollny, TV-Bekanntheiten

RTLZWEI Lavinia Wollny und Tim Katzenbauer, TV-Bekanntheiten

