Chryssanthi Kavazi (32) und Tom Beck (43) gehen schon seit über sechs Jahren gemeinsam durchs Leben, seit August 2018 sind sie verheiratet und seit November 2019 stolze Eltern! Allerdings gewähren die GZSZ-Darstellerin und der ehemalige Alarm für Cobra 11-Star nur äußerst selten Einblicke in ihr Eheleben – doch im Promiflash-Interview plauderten die beiden Schauspieler jetzt aus dem Nähkästchen: Bei den GQ Men of the Year Awards 2021 sprachen sie über Toms Traummann-Qualitäten, ihr Liebesgeheimnis und über ihren Sohn...

Anzeige

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de