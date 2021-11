Rosario Dawson (42) räumt mit einem weit verbreiteten Irrglauben auf! Seit Ende 2014 ist die "The Mandalorian"-Darstellerin Mutter einer Tochter. Es ist nicht ihr leiblicher Nachwuchs – die Schauspielerin hatte damals ein zwölfjähriges Waisenkind adoptiert. In den Medien wird das Mädchen, das inzwischen 18 ist, seitdem Lola genannt. Doch nun überraschte Rosario in einem Interview: Ihre Tochter heißt gar nicht Lola, sondern ganz anders!

"Es ist so interessant. Als ich sie adoptiert habe, habe ich ihren Namen nicht bekannt gegeben. [...] Ich weiß nicht, woher es kam, aber jemand hat entschieden, dass sie Lola heißt, und dann haben alle damit weitergemacht", erzählte Rosario im "We Are Family"-Podcast des Parents Magazins. "Ich habe gesagt: 'Ich werde ihn nicht korrigieren, weil ich nicht will, dass jeder den Namen meines Kindes kennt.'"

Ihre Tochter habe es irgendwann jedoch gestört, von anderen Lola genannt zu werden. Deshalb machte die 42-Jährige in dem Interview nun den echten Namen der jungen Frau öffentlich: Sie heißt Isabella. "Sie ist nach meiner Großmutter benannt, meine Großmutter hieß also Isabel. Meine Mutter ist Isabel Celeste, ich bin Rosario Isabel", erklärte Rosario.

Getty Images Rosario Dawson in New York, 2018

