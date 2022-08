Sechs Monate nach Trennung: Rosario Dawson wieder verliebt

Rosario Dawson (43) ist wohl wieder in festen Händen! Im Februar dieses Jahres behauptete ein Insider, dass sich die The Mandalorian-Darstellerin und der Politiker Cory Booker nach fast drei Jahren Beziehung getrennt haben. Bislang hat sich keiner der beiden offiziell dazu geäußert. Doch spätestens jetzt dürfte klar sein, dass Rosario den US-Senator hinter sich gelassen hat: Sie ist offenbar sogar schon wieder neu verliebt!

Auf Instagram veröffentlichte die gebürtige New Yorkerin ein Video, in dem sie sich mit einem Mann namens Nnamdi Okafor zeigt und Grimassen zieht. Dass es sich dabei um ihren neuen Lover handelt, dürfte nicht nur durch den Herz-Emoji im Kommentar, sondern auch ihre Unterhaltung in dem Clip deutlich werden. Der Nigerianer hauchte Rosario ein "Ich liebe dich, Baby" ins Ohr, ehe sie erwiderte: "Ich liebe dich auch."

Die Fans sind von dem Liebes-Outing mehr als begeistert. Einer von ihnen schwärmte: "Ihr seid beide so wunderbar. Ihr seid so süß. Schön für euch." Ein anderer schrieb: "Ich liebe euch zusammen." Neben zahlreichen Glückwünschen hagelte es in der Kommentarspalte auch haufenweise Herz-Emojis.

Getty Images Cory Booker und Rosario Dawson im Oktober 2019 in Ohio

Getty Images Rosario Dawson, Oktober 2021

Getty Images Rosario Dawson bei den Spirit Awards im März 2022

