Ist Rosario Dawson (42) etwa wieder zu haben? Im März 2019 machte die Schauspielerin ihre Liebe zu dem US-Senator Cory Booker offiziell. Ein Jahr später sind die beiden zusammengezogen. Allgemein ist über ihre Beziehung jedoch nicht allzu viel bekannt. Sie sprachen in der Vergangenheit nur selten darüber und zeigten sich nur ab und zu gemeinsam in der Öffentlichkeit – das letzte Mal wurden sie im Januar 2021 zusammen gesehen. Nun wird bekannt, dass sich das Paar getrennt haben soll.

Das behauptete nun ein Insider aus dem Corys Umfeld gegenüber People. Auch wenn sich der Jurist und die The Mandalorian-Darstellerin angeblich nicht mehr daten, soll zwischen ihnen kein böses Blut herrschen. Die beiden sollen gute Freunde bleiben wollen. Bislang hat sich aber weder Cory noch Rosario dazu persönlich geäußert.

Rosario hatte 2019 in einem Interview mit TMZ in den höchsten Tönen von Cory geschwärmt: "Ich bin einfach dankbar, mit jemandem zusammen zu sein, den ich so sehr respektiere, liebe und bewundere, der so brillant, freundlich, fürsorglich und liebevoll ist." Cory sei ein wundervoller Mensch und es tue gut, Zeit mit ihm zu verbringen, hatte die 42-Jährige damals betont.

Getty Images Cory Booker und Rosario Dawson im Oktober 2019 in Westwood

Getty Images Cory Booker, US-Politiker

Getty Images Cory Booker und Rosario Dawson im Oktober 2019 in Ohio

