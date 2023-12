Süße Babynews: Rosario Dawson wird erstmals Großmutter!

Sie könnte aktuell wohl kaum glücklicher sein! Rosario Dawson (44) ist seit vergangenem Jahr mit Nnamdi Okafor zusammen. Ihr Leben teilt sie zudem mit ihrer Adoptivtochter Isabella. Als diese elf Jahre alt war, hatte die Schauspielerin das Mädchen adoptiert und mit ihr ihre eigene kleine Familie gebildet. Nun wird die Familie noch weiter wachsen: Rosarios Tochter erwartet nächstes Jahr Nachwuchs!

Der "Rent"-Star verriet am Mittwoch gegenüber Page Six die Neuigkeiten! "Es ist sehr aufregend", schwärmte Dawson und fügte hinzu, dass das Baby nächstes Jahr zur Welt kommen soll. Statt einfach nur Oma wolle sie gerne "Glamma" genannt werden. Die 44-Jährige hatte Isabella lange Zeit aus dem Rampenlicht herausgehalten.

In einem Interview mit Health Magazine im Jahr 2021 hatte die Aktivistin berichtet, dass sie nie eine Adoptionsagentur genutzt habe. Sie hatte Isabellas leibliche Mutter gekannt. Nachdem Rosario herausgefunden hatte, dass das Mädchen irgendwann in einer Pflegefamilie untergekommen war, hatte sie nach dem Kind gesucht. "Es hatte das alles nicht hinterfragt. Ich wusste, dass es so sein soll", hatte der "Ahsoka"-Star erklärt.

Anzeige

Getty Images Rosario Dawson bei den Spirit Awards im März 2022

Anzeige

Getty Images Rosario Dawson im November 2023

Anzeige

Getty Images Rosario Dawson, Oktober 2021

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de