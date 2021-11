Jasmin Tawil (39) ist sich mehr als sicher, dass ihr Miquele der Richtige ist! Nach dem Liebes-Aus 2014 mit ihrem Ex-Mann Adel Tawil (43) fiel die Schauspielerin in ein dunkles Loch – lange konnte sie die Trennung nicht verarbeiten. Auch mit dem Vater ihres Sohnes Ocean wollte es nicht klappen. Nun ist die Ex-GZSZ-Darstellerin aber wieder frischverliebt: In Costa Rica lernte sie ihren neuen Partner Miquele kennen. Und Jasmin ist sich mehr als sicher, dass der Italiener der Mann fürs Leben ist!

Im Interview mit Gala schwärmt die 39-Jährige von ihrem Partner, der gerade mitten in seiner Scheidung steckt und schon Kinder hat. "Ich genieße jeden Moment und bin ordentlich verliebt. Er ist wie vom Himmel gefallen", erzählt Jasmin. Die beiden würden sich ziemlich gut ergänzen – Miquele koche sogar regelmäßig für sie. Und auch mit Ocean, dem Sohn der Musikerin, verstehe er sich total gut: "Er übernimmt gerade ein bisschen die Rolle, die eigentlich Oceans leiblicher Vater übernehmen sollte." Der Kleine nenne ihn sogar "Papi".

Der Kindsvater kümmere sich hingegen nicht wirklich um seinen Sohn. "Die beiden haben sich zuletzt vor einem halben Jahr gesehen. Mit eineinhalb Jahren hat Ocean immer gefragt: 'Wo ist mein Papa?' Das war schlimm", berichtet Jasmin.

Instagram / jasmintawil Jasmin Tawil mit ihrem neuen Freund Miquele

Instagram / jasmintawil Jasmin Tawil mit ihrem Sohn Ocean

RTL / Matea Smolcic Jasmin Tawil bei "Unbreakable – Wir machen Dich stark!"

