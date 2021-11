Ist Chris Broy (32) nachtragend? Der ehemalige Das Sommerhaus der Stars-Teilnehmer und seine Ex-Freundin Evanthia Benetatou (29) haben eine turbulente Trennung hinter sich. Nachdem sich die Ex-Bachelor-Kandidatin öffentlich über den Vater ihres Kindes ausgelassen hatte, wetterte auch Chris im Netz gegen Eva. Ist der Kampf der Realitystars-Kandidat sauer, dass die ganze Sache an die Öffentlichkeit gelangt ist? Im Gespräch mit Promiflash stellte Chris klar: Nein – er will nun einfach nur das Beste daraus machen.

"Mein Ziel war es von Anfang an, es nicht öffentlich zu machen. Es ist jetzt nun mal so passiert, wie es passiert ist. Wir können es nicht rückgängig machen", erzählte der TV-Star im Promiflash-Interview am Rande der "Helene Fischer – Ein Abend im Rausch"-Premiere in Berlin. Offenbar möchte der Influencer mit dem Zoff und den bösen Erinnerungen an die Vergangenheit abschließen und einen Neustart wagen – und davon sollen auch seine Fans etwas mitbekommen. "Wenn wir das jetzt so öffentlich gemacht haben, dann sollten wir den Leuten da draußen auch öffentlich zeigen, dass wir einen Weg gefunden haben, für unser Kind da zu sein", betonte Chris.

Für die kommenden Monate hat der 32-Jährige sich auch schon ein paar Ziele gesetzt – und vor allem sein Sohnemann George soll dabei im Mittelpunkt stehen. "Ich will nicht alles preisgeben – auch nicht die Sachen, die einen selbst glücklich machen. Ich will einen gesunden Weg finden – vor allem mit meinem Sohn, ihm mehr Zeit schenken, eine intensive Bindung aufbauen", plauderte Chris aus.

Reality-TV-Star Chris Broy

TV-Star Chris Broy

Chris Broys Hand mit dem Fuß seines Sohnes George Angelos

