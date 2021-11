Schlimme Neuigkeiten für Lisa Rinna. Die The Real Housewives of Beverly Hills-Bekanntheit ist nicht nur durch ihre TV-Auftritte bekannt, sondern erfreut sich auch im Netz einer großen Fangemeinschaft, die sie stets an ihrem Leben teilhaben lässt. Doch nun musste die 58-Jährige ihren Followern eine traurige Nachricht übermitteln: Lisas Mutter Lois hatte einen Schlaganfall und muss nun im Krankenhaus behandelt werden.

Der Reality-TV-Star postete auf Instagram ein älteres Video von seiner Mutter, die darin freudig tanzt. "Ich weiß, wie sehr ihr Lois schätzt und liebt, deshalb muss ich euch sagen, dass sie einen Schlaganfall hatte", schrieb Lisa unter den Clip und rief ihre Community dazu auf, ihre lebensfrohe Mutter zu feiern und ihr Kraft zu senden. Erst sei sie sich unsicher gewesen, ob sie die Information über die Krankheit ihrer Mama teilen solle, aber Lisa ist lieber ehrlich: "Ich war hin- und hergerissen, euch diese sehr, sehr traurige Nachricht mitzuteilen, aber ich weiß, dass ihr es wissen wollt."

Das ist nun schon die zweite erschreckende Nachricht für die US-Amerikanerin in kürzester Zeit: Vor wenigen Wochen erlitt ihre Tochter Delilah Hamlin (23) versehentlich eine Tablettenüberdosis und musste ins Krankenhaus gebracht werden. Delilah hat sich aber nun wieder erholt.

Getty Images Schauspielerin Lisa Rinna

Getty Images Lisa Rinna bei den People's Choice Awards 2019 in Santa Monica

Getty Images Lisa Rinna, Delilah Belle und Harry Hamlin auf einem Event im Mai 2019

