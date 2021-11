Schon bald läuten bei Katie Price (43) wieder die Hochzeitsglocken! Die Reality-TV-Bekanntheit ist seit April dieses Jahres mit ihrem Partner Carl Woods verlobt und will nun ihre Liebe auch zu Papier bringen. Die beiden Turteltauben wurden zuletzt dabei gesehen, wie sie eine Heiratslizenz besorgten. Und das an einem überraschenden Ort: Denn Katie hatte sich eigentlich geschworen, nie wieder in Las Vegas zu heiraten!

Die Hochzeit mit Carl wäre nämlich nicht ihre Erste in der Stadt der Glücksspiele. Schon 2010 hatte Katie dort ihrem damaligen Partner Alex Reid (46) das Jawort gegeben, doch das lief nicht ganz so, wie sie sich es vorgestellt hatte! "Katie hat immer gesagt, dass es ein großer Fehler war, Alex in Vegas zu heiraten", erzählte ein Insider gegenüber The Sun. Damals waren ihre Kinder nicht dabei und sie überstürzte die Eheschließung – Dinge, die die Beauty in Zukunft eigentlich vermeiden wollte.

Aber warum kehrte sie nun nach Las Vegas zurück, um dort erneut zu heiraten? "Sie hat ihre Meinung für Carl geändert - sie weiß, wie sehr er die Stadt liebt und will so schnell wie möglich den Bund fürs Leben schließen", erklärte die Quelle. Mit ihrer Familie will die 43-Jährige dann noch einmal eine große Feier in Großbritannien machen.

