Steht Katie Price (43) etwa mit halben Bein schon vor dem Altar? Im vergangenen April hat sich das ehemalige Model mit seinem Freund Carl Woods verlobt. Viel länger wollen die beiden angeblich auch nicht warten, bis sie sich das Jawort geben – ersten Gerüchten zufolge soll die Hochzeit schon in den kommenden Wochen stattfinden. Diese Vermutungen werden nun untermauert – denn Katie und Price haben sich jetzt eine Heiratslizenz besorgt!

Wie ein Insider gegenüber Mirror ausplauderte, befinden sich die Influencerin und der Realitystar in Las Vegas. Genau dort soll über das Wochenende die Zeremonie stattfinden – eine Heiratserlaubis haben sie sich nun auch besorgt. "Alles ist jetzt vorbereitet", weiß die Quelle. Doch wann und wo genau die Feier stattfindet, ist bisher nicht bekannt. Katie und Carl selbst schweigen eisern – allerdings teilten sie auf Social Media bereits Aufnahmen ihres USA-Trips.

Ein weiterer Informant packte gegenüber OK! Online aus, dass das Brautpaar nicht alleine sein würde – auch Carls Eltern reisen für die Eheschließung an. Katies Mutter Amy hingegen kann aus gesundheitlichen Gründen nicht in den Flieger steigen. Für die gesamte Familie sollen allerdings noch zwei Feiern in Großbritannien folgen – eine davon auf dem Standesamt.

Instagram / carljwoods Carl Woods und Katie Price

Instagram / katieprice Katie Price und Carl Woods

Instagram / carljwoods Carl Woods und Katie Price

