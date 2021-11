Vogue Williams (36) wird zum dritten Mal Mama! Diese süße Nachricht verkündete die britische TV-Moderatorin, die mit ihrem Mann Spencer Matthews (33) bereits zwei Kinder hat, Ende Oktober. Ihr neuester Familienzuwachs soll voraussichtlich im Frühjahr 2022 zu ihnen dazustoßen. Die ersten Schwangerschaftsmonate hat das Model somit also schon hinter sich. Inzwischen sieht man ihr auch an, dass sie wieder ein Kind erwartet: Jetzt zeigt Vogue ganz stolz ihren Babybauch!

Die Beauty besuchte gemeinsam mit ihrem Schatz Spencer ein schickes Event, für das sie beide sich mächtig herausgeputzt haben: In ihrer Instagram-Story präsentierte die 33-Jährige sich in einem schillernden, schwarzen Cocktailkleid – das hautenge Dress hat Vogues süßes Minibäuchlein wunderbar zur Geltung gebracht. Auch ihr Begleiter war in seinem samtenen Smoking mit Fliege ein absoluter Hingucker.

Ganz klar: Vogue weiß sich mit Babybauch prima zu stylen! Vor ein paar Tagen besuchte sie die Launch-Party der Klarna-App in Dublin. Für die Veranstaltung kleidete sie sich in eine rosa Schluppenbluse sowie einen eng anliegenden, pinkfarbenen High-Waist-Rock – der ihreb Bauch total schön umschmeichelt hat. Wie gefallen euch ihre Schwangerschaftslooks? Stimmt ab!

Instagram / voguewilliams Vogue Williams, schwanger mit ihrem dritten Kind

Instagram / voguewilliams Spencer Matthews und Vogue Williams

Getty Images Vogue Williams bei der Launch-Party von Klarna in Dublin

